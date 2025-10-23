Thông tin giá theo USD của FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.33% Biến động giá (1D) +18.22% Biến động giá (7 ngày) -19.09% Biến động giá (7 ngày) -19.09%

Giá thời gian thực của FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) là --. Trong 24 giờ qua, FUUU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FUUU là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FUUU đã biến động +0.33% trong 1 giờ qua, +18.22% trong 24 giờ và -19.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Vốn hóa thị trường $ 15.15K$ 15.15K $ 15.15K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 15.15K$ 15.15K $ 15.15K Nguồn cung lưu thông 997.89M 997.89M 997.89M Tổng cung 997,889,426.541643 997,889,426.541643 997,889,426.541643

Vốn hoá thị trường hiện tại của FUUUUUUUUUUUUUU là $ 15.15K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FUUU là 997.89M, với tổng nguồn cung là 997889426.541643. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 15.15K.