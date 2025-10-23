Thông tin giá theo USD của Future Arises In The Heart (FAITH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.02% Biến động giá (1D) +0.97% Biến động giá (7 ngày) -7.69% Biến động giá (7 ngày) -7.69%

Giá thời gian thực của Future Arises In The Heart (FAITH) là --. Trong 24 giờ qua, FAITH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FAITH là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FAITH đã biến động +0.02% trong 1 giờ qua, +0.97% trong 24 giờ và -7.69% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Future Arises In The Heart (FAITH)

Vốn hóa thị trường $ 7.42K$ 7.42K $ 7.42K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.42K$ 7.42K $ 7.42K Nguồn cung lưu thông 998.58M 998.58M 998.58M Tổng cung 998,583,529.198599 998,583,529.198599 998,583,529.198599

Vốn hoá thị trường hiện tại của Future Arises In The Heart là $ 7.42K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FAITH là 998.58M, với tổng nguồn cung là 998583529.198599. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.42K.