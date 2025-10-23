Thông tin giá theo USD của Furo (FURO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0.00865713 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +3.18% Biến động giá (7 ngày) +2.08%

Giá thời gian thực của Furo (FURO) là --. Trong 24 giờ qua, FURO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FURO là $ 0.00865713, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FURO đã biến động -- trong 1 giờ qua, +3.18% trong 24 giờ và +2.08% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Furo (FURO)

Vốn hóa thị trường $ 8.85K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.85K Nguồn cung lưu thông 997.67M Tổng cung 997,674,575.7383333

Vốn hoá thị trường hiện tại của Furo là $ 8.85K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FURO là 997.67M, với tổng nguồn cung là 997674575.7383333. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.85K.