Giá Funds are SAFU hôm nay

Giá Funds are SAFU (SAFU) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.55% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SAFU sang USD là $ 0 mỗi SAFU.

Funds are SAFU hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 27,615, với nguồn cung lưu hành 979.97M SAFU. Trong vòng 24 giờ qua, SAFU được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00240412, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SAFU biến động +0.04% trong giờ qua và -8.59% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Funds are SAFU (SAFU)

Vốn hóa thị trường $ 27.62K$ 27.62K $ 27.62K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 28.18K$ 28.18K $ 28.18K Nguồn cung lưu thông 979.97M 979.97M 979.97M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Funds are SAFU là $ 27.62K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SAFU là 979.97M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 28.18K.