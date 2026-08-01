Giá Fud the Pug hôm nay

Giá Fud the Pug (FUD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 7.16% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FUD sang USD là $ 0 mỗi FUD.

Fud the Pug hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 398,912, với nguồn cung lưu hành 57.50T FUD. Trong vòng 24 giờ qua, FUD được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FUD biến động -0.53% trong giờ qua và -9.13% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Fud the Pug (FUD)

Vốn hóa thị trường $ 398.91K$ 398.91K $ 398.91K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 523.72K$ 523.72K $ 523.72K Nguồn cung lưu thông 57.50T 57.50T 57.50T Tổng cung 75,490,000,000,000.0 75,490,000,000,000.0 75,490,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Fud the Pug là $ 398.91K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FUD là 57.50T, với tổng nguồn cung là 75490000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 523.72K.