Giá Freedom of Money hôm nay

Giá Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0,00443911, biến động 1,58% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FREEDOM OF MONEY sang USD là $ 0,00443911 mỗi FREEDOM OF MONEY.

Freedom of Money hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 4.439.115, với nguồn cung lưu hành 1,00B FREEDOM OF MONEY. Trong vòng 24 giờ qua, FREEDOM OF MONEY được giao dịch trong khoảng từ $ 0,00426856 (thấp) đến $ 0,00488846 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0,02165553, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0,00291554.

Về hiệu suất ngắn hạn, FREEDOM OF MONEY biến động +1,30% trong giờ qua và +7,48% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 385,79K.

Thông tin thị trường Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY)

Vốn hóa thị trường $ 4,44M$ 4,44M $ 4,44M Khối lượng (24H) $ 385,79K$ 385,79K $ 385,79K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4,44M$ 4,44M $ 4,44M Nguồn cung lưu thông 1,00B 1,00B 1,00B Tổng cung 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Freedom of Money là $ 4,44M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 385,79K. Nguồn cung lưu hành của FREEDOM OF MONEY là 1,00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4,44M.