Thông tin giá theo USD của Free Republic of Verdis (VERDIS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.22% Biến động giá (7 ngày) -21.91% Biến động giá (7 ngày) -21.91%

Giá thời gian thực của Free Republic of Verdis (VERDIS) là --. Trong 24 giờ qua, VERDIS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VERDIS là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VERDIS đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.22% trong 24 giờ và -21.91% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Free Republic of Verdis (VERDIS)

Vốn hóa thị trường $ 7.35K$ 7.35K $ 7.35K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.35K$ 7.35K $ 7.35K Nguồn cung lưu thông 998.55M 998.55M 998.55M Tổng cung 998,549,605.3485115 998,549,605.3485115 998,549,605.3485115

Vốn hoá thị trường hiện tại của Free Republic of Verdis là $ 7.35K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VERDIS là 998.55M, với tổng nguồn cung là 998549605.3485115. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.35K.