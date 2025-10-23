Thông tin giá theo USD của Fox inu (FINU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00263404 Thấp nhất 24H $ 0.0027764 Cao nhất 24H ATH $ 0.00865818 Giá thấp nhất $ 0.00134613 Biến động giá (1 giờ) +2.66% Biến động giá (1D) +1.71% Biến động giá (7 ngày) +5.29%

Giá thời gian thực của Fox inu (FINU) là $0.0027829. Trong 24 giờ qua, FINU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00263404 và cao nhất là $ 0.0027764, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FINU là $ 0.00865818, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00134613.

Về hiệu suất ngắn hạn, FINU đã biến động +2.66% trong 1 giờ qua, +1.71% trong 24 giờ và +5.29% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Fox inu (FINU)

Vốn hóa thị trường $ 274.47K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 274.47K Nguồn cung lưu thông 98.86M Tổng cung 98,862,777.11371821

Vốn hoá thị trường hiện tại của Fox inu là $ 274.47K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FINU là 98.86M, với tổng nguồn cung là 98862777.11371821. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 274.47K.