Giá Fox Bets AI hôm nay

Giá Fox Bets AI (FOX) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.38% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FOX sang USD là $ 0 mỗi FOX.

Fox Bets AI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 15,252.62, với nguồn cung lưu hành 350.00M FOX. Trong vòng 24 giờ qua, FOX được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00133299, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FOX biến động -0.11% trong giờ qua và +2.20% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Fox Bets AI (FOX)

Vốn hóa thị trường $ 15.25K$ 15.25K $ 15.25K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 43.58K$ 43.58K $ 43.58K Nguồn cung lưu thông 350.00M 350.00M 350.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Fox Bets AI là $ 15.25K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FOX là 350.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 43.58K.