Giá ForgAI hôm nay

Giá ForgAI (FORGAI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.23% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FORGAI sang USD là $ 0 mỗi FORGAI.

ForgAI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 18,175.57, với nguồn cung lưu hành 958.99M FORGAI. Trong vòng 24 giờ qua, FORGAI được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FORGAI biến động -- trong giờ qua và +3.15% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường ForgAI (FORGAI)

Vốn hóa thị trường $ 18.18K$ 18.18K $ 18.18K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 18.18K$ 18.18K $ 18.18K Nguồn cung lưu thông 958.99M 958.99M 958.99M Tổng cung 958,993,000.0 958,993,000.0 958,993,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của ForgAI là $ 18.18K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FORGAI là 958.99M, với tổng nguồn cung là 958993000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 18.18K.