Thông tin giá theo USD của FOOD FOR GAZA (FFG)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -3.90% Biến động giá (7 ngày) -12.33% Biến động giá (7 ngày) -12.33%

Giá thời gian thực của FOOD FOR GAZA (FFG) là --. Trong 24 giờ qua, FFG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FFG là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FFG đã biến động -- trong 1 giờ qua, -3.90% trong 24 giờ và -12.33% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường FOOD FOR GAZA (FFG)

Vốn hóa thị trường $ 6.69K$ 6.69K $ 6.69K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.69K$ 6.69K $ 6.69K Nguồn cung lưu thông 999.67M 999.67M 999.67M Tổng cung 999,668,735.577194 999,668,735.577194 999,668,735.577194

Vốn hoá thị trường hiện tại của FOOD FOR GAZA là $ 6.69K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FFG là 999.67M, với tổng nguồn cung là 999668735.577194. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.69K.