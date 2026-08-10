Giá FLORK CTO hôm nay

Giá FLORK CTO (FLORK) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.66% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FLORK sang USD là $ 0 mỗi FLORK.

FLORK CTO hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 41,150, với nguồn cung lưu hành 938.30M FLORK. Trong vòng 24 giờ qua, FLORK được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.03866524, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FLORK biến động +0.25% trong giờ qua và +4.02% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường FLORK CTO (FLORK)

Vốn hóa thị trường $ 41.15K$ 41.15K $ 41.15K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 41.15K$ 41.15K $ 41.15K Nguồn cung lưu thông 938.30M 938.30M 938.30M Tổng cung 938,302,484.261234 938,302,484.261234 938,302,484.261234

Vốn hoá thị trường hiện tại của FLORK CTO là $ 41.15K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FLORK là 938.30M, với tổng nguồn cung là 938302484.261234. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 41.15K.