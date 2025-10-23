Thông tin giá theo USD của Flip the Frog (FLIP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00001754 $ 0.00001754 $ 0.00001754 Thấp nhất 24H $ 0.00001863 $ 0.00001863 $ 0.00001863 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00001754$ 0.00001754 $ 0.00001754 Cao nhất 24H $ 0.00001863$ 0.00001863 $ 0.00001863 ATH $ 0.00033307$ 0.00033307 $ 0.00033307 Giá thấp nhất $ 0.0000053$ 0.0000053 $ 0.0000053 Biến động giá (1 giờ) -0.05% Biến động giá (1D) -4.25% Biến động giá (7 ngày) -11.51% Biến động giá (7 ngày) -11.51%

Giá thời gian thực của Flip the Frog (FLIP) là $0.00001784. Trong 24 giờ qua, FLIP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00001754 và cao nhất là $ 0.00001863, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FLIP là $ 0.00033307, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0000053.

Về hiệu suất ngắn hạn, FLIP đã biến động -0.05% trong 1 giờ qua, -4.25% trong 24 giờ và -11.51% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Flip the Frog (FLIP)

Vốn hóa thị trường $ 17.84K$ 17.84K $ 17.84K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 17.84K$ 17.84K $ 17.84K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Flip the Frog là $ 17.84K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FLIP là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 17.84K.