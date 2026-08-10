Giá Fletcher by Virtuals hôm nay

Giá Fletcher by Virtuals (FLETCHER) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.35% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FLETCHER sang USD là $ 0 mỗi FLETCHER.

Fletcher by Virtuals hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 11,201.05, với nguồn cung lưu hành 1.00B FLETCHER. Trong vòng 24 giờ qua, FLETCHER được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FLETCHER biến động +0.01% trong giờ qua và -37.97% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Fletcher by Virtuals (FLETCHER)

Vốn hóa thị trường $ 11.20K$ 11.20K $ 11.20K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.20K$ 11.20K $ 11.20K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Fletcher by Virtuals là $ 11.20K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FLETCHER là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.20K.