Giá Fletch Finance hôm nay

Giá Fletch Finance (FLETCH) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 9.62% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FLETCH sang USD là $ 0 mỗi FLETCH.

Fletch Finance hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 26,652, với nguồn cung lưu hành 1.00B FLETCH. Trong vòng 24 giờ qua, FLETCH được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00155724, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FLETCH biến động -0.12% trong giờ qua và -48.09% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Fletch Finance (FLETCH)

Vốn hóa thị trường $ 26.65K$ 26.65K $ 26.65K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 26.65K$ 26.65K $ 26.65K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Fletch Finance là $ 26.65K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FLETCH là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 26.65K.