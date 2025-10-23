Thông tin giá theo USD của Flaze Coin (FLAZE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.01720448$ 0.01720448 $ 0.01720448 Giá thấp nhất $ 0.00211363$ 0.00211363 $ 0.00211363 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -0.77% Biến động giá (7 ngày) -0.77%

Giá thời gian thực của Flaze Coin (FLAZE) là $0.00290457. Trong 24 giờ qua, FLAZE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FLAZE là $ 0.01720448, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00211363.

Về hiệu suất ngắn hạn, FLAZE đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -0.77% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Flaze Coin (FLAZE)

Vốn hóa thị trường $ 55.96K$ 55.96K $ 55.96K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 55.96K$ 55.96K $ 55.96K Nguồn cung lưu thông 19.27M 19.27M 19.27M Tổng cung 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552

Vốn hoá thị trường hiện tại của Flaze Coin là $ 55.96K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FLAZE là 19.27M, với tổng nguồn cung là 19265572.042045552. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 55.96K.