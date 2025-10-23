Thông tin giá theo USD của Flash Liquidity Token (FLP.1)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 1.36 Cao nhất 24H $ 1.4 ATH $ 1.58 Giá thấp nhất $ 1.18 Biến động giá (1 giờ) +0.08% Biến động giá (1D) -1.86% Biến động giá (7 ngày) -3.07%

Giá thời gian thực của Flash Liquidity Token (FLP.1) là $1.37. Trong 24 giờ qua, FLP.1 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.36 và cao nhất là $ 1.4, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FLP.1 là $ 1.58, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.18.

Về hiệu suất ngắn hạn, FLP.1 đã biến động +0.08% trong 1 giờ qua, -1.86% trong 24 giờ và -3.07% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Flash Liquidity Token (FLP.1)

Vốn hóa thị trường $ 5.43M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.43M Nguồn cung lưu thông 3.96M Tổng cung 3,957,869.176605

Vốn hoá thị trường hiện tại của Flash Liquidity Token là $ 5.43M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FLP.1 là 3.96M, với tổng nguồn cung là 3957869.176605. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.43M.