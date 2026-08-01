Giá Flamingo Finance hôm nay

Giá Flamingo Finance (FLM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FLM sang USD là $ 0 mỗi FLM.

Flamingo Finance hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 307,280, với nguồn cung lưu hành 569.76M FLM. Trong vòng 24 giờ qua, FLM được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.59, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FLM biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 47.19K.

Thông tin thị trường Flamingo Finance (FLM)

Vốn hóa thị trường $ 307.28K$ 307.28K $ 307.28K Khối lượng (24H) $ 47.19K$ 47.19K $ 47.19K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 307.28K$ 307.28K $ 307.28K Nguồn cung lưu thông 569.76M 569.76M 569.76M Tổng cung 569,756,146.0 569,756,146.0 569,756,146.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Flamingo Finance là $ 307.28K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 47.19K. Nguồn cung lưu hành của FLM là 569.76M, với tổng nguồn cung là 569756146.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 307.28K.