Thông tin giá theo USD của FixMe AI (FIX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00175209 Thấp nhất 24H $ 0.00180419 Cao nhất 24H ATH $ 0.00612491 Giá thấp nhất $ 0.00175209 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.51% Biến động giá (7 ngày) -20.87%

Giá thời gian thực của FixMe AI (FIX) là $0.00178025. Trong 24 giờ qua, FIX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00175209 và cao nhất là $ 0.00180419, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FIX là $ 0.00612491, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00175209.

Về hiệu suất ngắn hạn, FIX đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.51% trong 24 giờ và -20.87% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường FixMe AI (FIX)

Vốn hóa thị trường $ 45.31K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 89.01K Nguồn cung lưu thông 25.45M Tổng cung 50,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của FixMe AI là $ 45.31K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FIX là 25.45M, với tổng nguồn cung là 50000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 89.01K.