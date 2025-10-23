Thông tin giá theo USD của FITCOIN (FITCOIN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00180098 $ 0.00180098 $ 0.00180098 Thấp nhất 24H $ 0.00213343 $ 0.00213343 $ 0.00213343 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00180098$ 0.00180098 $ 0.00180098 Cao nhất 24H $ 0.00213343$ 0.00213343 $ 0.00213343 ATH $ 0.00833283$ 0.00833283 $ 0.00833283 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -1.39% Biến động giá (1D) -7.06% Biến động giá (7 ngày) -22.83% Biến động giá (7 ngày) -22.83%

Giá thời gian thực của FITCOIN (FITCOIN) là $0.00195484. Trong 24 giờ qua, FITCOIN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00180098 và cao nhất là $ 0.00213343, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FITCOIN là $ 0.00833283, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FITCOIN đã biến động -1.39% trong 1 giờ qua, -7.06% trong 24 giờ và -22.83% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường FITCOIN (FITCOIN)

Vốn hóa thị trường $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Nguồn cung lưu thông 899.37M 899.37M 899.37M Tổng cung 923,364,628.4242505 923,364,628.4242505 923,364,628.4242505

Vốn hoá thị trường hiện tại của FITCOIN là $ 1.74M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FITCOIN là 899.37M, với tổng nguồn cung là 923364628.4242505. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.78M.