Giá Fishing Frenzy hôm nay

Giá Fishing Frenzy (FISH) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00123127, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FISH sang USD là $ 0.00123127 mỗi FISH.

Fishing Frenzy hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 337,966, với nguồn cung lưu hành 275.01M FISH. Trong vòng 24 giờ qua, FISH được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00483823, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.0011024.

Về hiệu suất ngắn hạn, FISH biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 45.75.

Thông tin thị trường Fishing Frenzy (FISH)

Vốn hóa thị trường $ 337.97K$ 337.97K $ 337.97K Khối lượng (24H) $ 45.75$ 45.75 $ 45.75 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Nguồn cung lưu thông 275.01M 275.01M 275.01M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Fishing Frenzy là $ 337.97K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 45.75. Nguồn cung lưu hành của FISH là 275.01M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.23M.