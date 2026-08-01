Giá First Convicted RACCON hôm nay

Giá First Convicted RACCON (FRED) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 4.25% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FRED sang USD là $ 0 mỗi FRED.

First Convicted RACCON hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 301,153, với nguồn cung lưu hành 999.84M FRED. Trong vòng 24 giờ qua, FRED được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.303243, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FRED biến động -0.58% trong giờ qua và +33.64% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 35.64K.

Thông tin thị trường First Convicted RACCON (FRED)

Vốn hóa thị trường $ 301.15K$ 301.15K $ 301.15K Khối lượng (24H) $ 35.64K$ 35.64K $ 35.64K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 301.15K$ 301.15K $ 301.15K Nguồn cung lưu thông 999.84M 999.84M 999.84M Tổng cung 999,843,302.96 999,843,302.96 999,843,302.96

Vốn hoá thị trường hiện tại của First Convicted RACCON là $ 301.15K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 35.64K. Nguồn cung lưu hành của FRED là 999.84M, với tổng nguồn cung là 999843302.96. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 301.15K.