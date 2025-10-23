Thông tin giá theo USD của firecoin (FIRECOIN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +1.17% Biến động giá (7 ngày) +97.36% Biến động giá (7 ngày) +97.36%

Giá thời gian thực của firecoin (FIRECOIN) là --. Trong 24 giờ qua, FIRECOIN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FIRECOIN là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FIRECOIN đã biến động -- trong 1 giờ qua, +1.17% trong 24 giờ và +97.36% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường firecoin (FIRECOIN)

Vốn hóa thị trường $ 10.05K$ 10.05K $ 10.05K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.05K$ 10.05K $ 10.05K Nguồn cung lưu thông 910.86M 910.86M 910.86M Tổng cung 910,858,751.549774 910,858,751.549774 910,858,751.549774

Vốn hoá thị trường hiện tại của firecoin là $ 10.05K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FIRECOIN là 910.86M, với tổng nguồn cung là 910858751.549774. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.05K.