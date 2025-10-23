Thông tin giá theo USD của Finna AI (FINNA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0
Thấp nhất 24H $ 0
Cao nhất 24H $ 0
ATH $ 0.00201926
Giá thấp nhất $ 0
Biến động giá (1 giờ) +0.61%
Biến động giá (1D) -1.46%
Biến động giá (7 ngày) -9.01%

Giá thời gian thực của Finna AI (FINNA) là --. Trong 24 giờ qua, FINNA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FINNA là $ 0.00201926, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FINNA đã biến động +0.61% trong 1 giờ qua, -1.46% trong 24 giờ và -9.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Finna AI (FINNA)

Vốn hóa thị trường $ 65.03K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 65.03K
Nguồn cung lưu thông 999.98M
Tổng cung 999,982,470.142927

Vốn hoá thị trường hiện tại của Finna AI là $ 65.03K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FINNA là 999.98M, với tổng nguồn cung là 999982470.142927. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 65.03K.