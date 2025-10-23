Thông tin giá theo USD của Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Thấp nhất 24H $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Cao nhất 24H $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 ATH $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Giá thấp nhất $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Biến động giá (1 giờ) 0.00% Biến động giá (1D) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của Fidelity Digital Interest Token (FDIT) là $1. Trong 24 giờ qua, FDIT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.0 và cao nhất là $ 1.0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FDIT là $ 1.0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FDIT đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, 0.00% trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

Vốn hóa thị trường $ 229.95M$ 229.95M $ 229.95M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 229.95M$ 229.95M $ 229.95M Nguồn cung lưu thông 229.95M 229.95M 229.95M Tổng cung 229,953,588.16 229,953,588.16 229,953,588.16

Vốn hoá thị trường hiện tại của Fidelity Digital Interest Token là $ 229.95M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FDIT là 229.95M, với tổng nguồn cung là 229953588.16. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 229.95M.