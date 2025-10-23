Thông tin giá theo USD của Felysyum (FELY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.345512 Cao nhất 24H $ 0.348469 ATH $ 0.356321 Giá thấp nhất $ 0.240519 Biến động giá (1 giờ) +0.05% Biến động giá (1D) -0.11% Biến động giá (7 ngày) +0.12%

Giá thời gian thực của Felysyum (FELY) là $0.347823. Trong 24 giờ qua, FELY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.345512 và cao nhất là $ 0.348469, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FELY là $ 0.356321, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.240519.

Về hiệu suất ngắn hạn, FELY đã biến động +0.05% trong 1 giờ qua, -0.11% trong 24 giờ và +0.12% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Felysyum (FELY)

Vốn hóa thị trường $ 15.22M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 173.91M Nguồn cung lưu thông 43.77M Tổng cung 500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Felysyum là $ 15.22M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FELY là 43.77M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 173.91M.