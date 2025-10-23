Thông tin giá theo USD của Felis (FELIS)

Giá thời gian thực của Felis (FELIS) là --. Trong 24 giờ qua, FELIS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FELIS là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FELIS đã biến động +0.66% trong 1 giờ qua, +1.98% trong 24 giờ và -90.35% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Felis (FELIS)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Felis là $ 22.74K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FELIS là 311.12B, với tổng nguồn cung là 801328527551.2377. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 58.57K.