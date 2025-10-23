Thông tin giá theo USD của Feels Good (GOOD)

Giá thời gian thực của Feels Good (GOOD) là --. Trong 24 giờ qua, GOOD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GOOD là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOOD đã biến động +2.53% trong 1 giờ qua, -23.03% trong 24 giờ và +13.71% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Feels Good (GOOD)

Vốn hóa thị trường $ 189.48K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 189.48K Nguồn cung lưu thông 999.97M Tổng cung 999,970,362.044879

Vốn hoá thị trường hiện tại của Feels Good là $ 189.48K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GOOD là 999.97M, với tổng nguồn cung là 999970362.044879. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 189.48K.