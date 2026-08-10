Giá Feed The People hôm nay

Giá Feed The People (FTP) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.80% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FTP sang USD là $ 0 mỗi FTP.

Feed The People hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 73,059, với nguồn cung lưu hành 999.78M FTP. Trong vòng 24 giờ qua, FTP được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01172217, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FTP biến động +0.50% trong giờ qua và +27.39% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Feed The People (FTP)

Vốn hóa thị trường $ 73.06K$ 73.06K $ 73.06K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 73.06K$ 73.06K $ 73.06K Nguồn cung lưu thông 999.78M 999.78M 999.78M Tổng cung 999,783,701.542806 999,783,701.542806 999,783,701.542806

Vốn hoá thị trường hiện tại của Feed The People là $ 73.06K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FTP là 999.78M, với tổng nguồn cung là 999783701.542806. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 73.06K.