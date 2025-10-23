Thông tin giá theo USD của FEED GAZA (GAZA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00292393$ 0.00292393 $ 0.00292393 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.38% Biến động giá (1D) -9.60% Biến động giá (7 ngày) -24.72% Biến động giá (7 ngày) -24.72%

Giá thời gian thực của FEED GAZA (GAZA) là --. Trong 24 giờ qua, GAZA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GAZA là $ 0.00292393, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GAZA đã biến động +0.38% trong 1 giờ qua, -9.60% trong 24 giờ và -24.72% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường FEED GAZA (GAZA)

Vốn hóa thị trường $ 14.82K$ 14.82K $ 14.82K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.82K$ 14.82K $ 14.82K Nguồn cung lưu thông 999.48M 999.48M 999.48M Tổng cung 999,477,574.8010353 999,477,574.8010353 999,477,574.8010353

Vốn hoá thị trường hiện tại của FEED GAZA là $ 14.82K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GAZA là 999.48M, với tổng nguồn cung là 999477574.8010353. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.82K.