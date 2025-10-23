Thông tin giá theo USD của FaZeSway (SWAY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00135071$ 0.00135071 $ 0.00135071 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.50% Biến động giá (1D) -11.10% Biến động giá (7 ngày) -22.98% Biến động giá (7 ngày) -22.98%

Giá thời gian thực của FaZeSway (SWAY) là --. Trong 24 giờ qua, SWAY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SWAY là $ 0.00135071, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SWAY đã biến động +0.50% trong 1 giờ qua, -11.10% trong 24 giờ và -22.98% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường FaZeSway (SWAY)

Vốn hóa thị trường $ 11.49K$ 11.49K $ 11.49K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.49K$ 11.49K $ 11.49K Nguồn cung lưu thông 999.72M 999.72M 999.72M Tổng cung 999,717,027.554725 999,717,027.554725 999,717,027.554725

Vốn hoá thị trường hiện tại của FaZeSway là $ 11.49K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SWAY là 999.72M, với tổng nguồn cung là 999717027.554725. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.49K.