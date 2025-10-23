Thông tin giá theo USD của FARTHUB (FARTHUB)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.49% Biến động giá (1D) +0.58% Biến động giá (7 ngày) -5.07% Biến động giá (7 ngày) -5.07%

Giá thời gian thực của FARTHUB (FARTHUB) là --. Trong 24 giờ qua, FARTHUB được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FARTHUB là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FARTHUB đã biến động +0.49% trong 1 giờ qua, +0.58% trong 24 giờ và -5.07% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường FARTHUB (FARTHUB)

Vốn hóa thị trường $ 6.66K$ 6.66K $ 6.66K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.66K$ 6.66K $ 6.66K Nguồn cung lưu thông 999.13M 999.13M 999.13M Tổng cung 999,130,676.270845 999,130,676.270845 999,130,676.270845

Vốn hoá thị trường hiện tại của FARTHUB là $ 6.66K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FARTHUB là 999.13M, với tổng nguồn cung là 999130676.270845. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.66K.