Thông tin giá theo USD của FARTFUL (FARTFUL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00008258 Cao nhất 24H $ 0.00008847 ATH $ 0.205794 Giá thấp nhất $ 0.00000366 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -1.70% Biến động giá (7 ngày) +162.61%

Giá thời gian thực của FARTFUL (FARTFUL) là $0.00008525. Trong 24 giờ qua, FARTFUL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00008258 và cao nhất là $ 0.00008847, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FARTFUL là $ 0.205794, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000366.

Về hiệu suất ngắn hạn, FARTFUL đã biến động -- trong 1 giờ qua, -1.70% trong 24 giờ và +162.61% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường FARTFUL (FARTFUL)

Vốn hóa thị trường $ 85.25K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 85.25K Nguồn cung lưu thông 999.98M Tổng cung 999,976,727.71999

Vốn hoá thị trường hiện tại của FARTFUL là $ 85.25K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FARTFUL là 999.98M, với tổng nguồn cung là 999976727.71999. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 85.25K.