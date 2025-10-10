Tokenomics của FartcoinCRO (PFFT)
Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot’s Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos!
Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos.
Why Fartcoin CRO Reigns Supreme
🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we’re turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that’ll leave you clutching your whoopee cushion.
Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it’s a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨
Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun.
Tokenomics của FartcoinCRO (PFFT): Giải thích chỉ số chính và các ứng dụng
Hiểu rõ tokenomics của FartcoinCRO (PFFT) là điều cần thiết để phân tích giá trị dài hạn, tính bền vững và tiềm năng của token.
Chỉ số chính và phương thức tính toán:
Tổng cung:
Số lượng token PFFT tối đa đã hoặc sẽ được tạo.
Nguồn cung lưu hành:
Số lượng token hiện có trên thị trường và do người dùng nắm giữ.
Nguồn cung tối đa:
Giới hạn tối đa về tổng số lượng token PFFT có thể tồn tại.
FDV (Giá trị pha loãng hoàn toàn):
Được tính bằng giá hiện tại x nguồn cung tối đa, đưa ra dự báo về tổng vốn hóa thị trường nếu tất cả token đều được lưu hành.
Tỷ lệ lạm phát:
Phản ánh tốc độ ra mắt token mới, ảnh hưởng đến mức độ khan hiếm và xu hướng giá dài hạn.
Tại sao những chỉ số này quan trọng đối với nhà giao dịch?
Nguồn cung lưu hành cao = Thanh khoản lớn hơn.
Nguồn cung tối đa giới hạn + Lạm phát thấp = Tiềm năng tăng giá dài hạn.
Phân bổ token minh bạch = Tăng niềm tin vào dự án và giảm rủi ro kiểm soát tập trung.
FDV cao với vốn hóa thị trường hiện tại thấp = Có tín hiệu bị định giá quá cao.
Bây giờ bạn đã hiểu về tokenomics của PFFT, hãy khám phá giá token PFFT theo thời gian thực!
