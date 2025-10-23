Thông tin giá theo USD của FartcoinCRO (PFFT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +0.01% Biến động giá (7 ngày) -6.11% Biến động giá (7 ngày) -6.11%

Giá thời gian thực của FartcoinCRO (PFFT) là --. Trong 24 giờ qua, PFFT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PFFT là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PFFT đã biến động -- trong 1 giờ qua, +0.01% trong 24 giờ và -6.11% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường FartcoinCRO (PFFT)

Vốn hóa thị trường $ 13.43K$ 13.43K $ 13.43K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 15.91K$ 15.91K $ 15.91K Nguồn cung lưu thông 818.87M 818.87M 818.87M Tổng cung 970,000,000.0 970,000,000.0 970,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của FartcoinCRO là $ 13.43K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PFFT là 818.87M, với tổng nguồn cung là 970000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 15.91K.