Thông tin giá theo USD của fartcoin killer (BUTTPLUG)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00312277$ 0.00312277 $ 0.00312277 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +1.97% Biến động giá (1D) -14.61% Biến động giá (7 ngày) -17.78% Biến động giá (7 ngày) -17.78%

Giá thời gian thực của fartcoin killer (BUTTPLUG) là --. Trong 24 giờ qua, BUTTPLUG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BUTTPLUG là $ 0.00312277, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BUTTPLUG đã biến động +1.97% trong 1 giờ qua, -14.61% trong 24 giờ và -17.78% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường fartcoin killer (BUTTPLUG)

Vốn hóa thị trường $ 99.55K$ 99.55K $ 99.55K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 99.55K$ 99.55K $ 99.55K Nguồn cung lưu thông 999.43M 999.43M 999.43M Tổng cung 999,432,720.979689 999,432,720.979689 999,432,720.979689

Vốn hoá thị trường hiện tại của fartcoin killer là $ 99.55K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BUTTPLUG là 999.43M, với tổng nguồn cung là 999432720.979689. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 99.55K.