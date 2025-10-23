Thông tin giá theo USD của FartCoin (FART)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00297036 $ 0.00297036 $ 0.00297036 Thấp nhất 24H $ 0.01044533 $ 0.01044533 $ 0.01044533 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00297036$ 0.00297036 $ 0.00297036 Cao nhất 24H $ 0.01044533$ 0.01044533 $ 0.01044533 ATH $ 0.0192503$ 0.0192503 $ 0.0192503 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.09% Biến động giá (1D) +108.52% Biến động giá (7 ngày) +146.10% Biến động giá (7 ngày) +146.10%

Giá thời gian thực của FartCoin (FART) là $0.00622537. Trong 24 giờ qua, FART được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00297036 và cao nhất là $ 0.01044533, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FART là $ 0.0192503, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FART đã biến động +0.09% trong 1 giờ qua, +108.52% trong 24 giờ và +146.10% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường FartCoin (FART)

Vốn hóa thị trường $ 432.04K$ 432.04K $ 432.04K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 432.04K$ 432.04K $ 432.04K Nguồn cung lưu thông 69.42M 69.42M 69.42M Tổng cung 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của FartCoin là $ 432.04K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FART là 69.42M, với tổng nguồn cung là 69420000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 432.04K.