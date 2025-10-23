Thông tin giá theo USD của EYED (EYED)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00000124 $ 0.00000124 $ 0.00000124 Thấp nhất 24H $ 0.00000137 $ 0.00000137 $ 0.00000137 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00000124$ 0.00000124 $ 0.00000124 Cao nhất 24H $ 0.00000137$ 0.00000137 $ 0.00000137 ATH $ 0.00000793$ 0.00000793 $ 0.00000793 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.60% Biến động giá (1D) -5.09% Biến động giá (7 ngày) -5.76% Biến động giá (7 ngày) -5.76%

Giá thời gian thực của EYED (EYED) là $0.00000126. Trong 24 giờ qua, EYED được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00000124 và cao nhất là $ 0.00000137, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EYED là $ 0.00000793, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, EYED đã biến động +0.60% trong 1 giờ qua, -5.09% trong 24 giờ và -5.76% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường EYED (EYED)

Vốn hóa thị trường $ 73.64K$ 73.64K $ 73.64K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 86.63K$ 86.63K $ 86.63K Nguồn cung lưu thông 58.65B 58.65B 58.65B Tổng cung 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của EYED là $ 73.64K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của EYED là 58.65B, với tổng nguồn cung là 69000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 86.63K.