Giá Exotic Markets hôm nay

Giá Exotic Markets (EXO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.087663, biến động 0.64% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EXO sang USD là $ 0.087663 mỗi EXO.

Exotic Markets hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 876,623, với nguồn cung lưu hành 709.98K EXO. Trong vòng 24 giờ qua, EXO được giao dịch trong khoảng từ $ 0.086561 (thấp) đến $ 0.087888 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 10.78, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.077024.

Về hiệu suất ngắn hạn, EXO biến động +0.07% trong giờ qua và +2.43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 56.29.

Thông tin thị trường Exotic Markets (EXO)

Vốn hóa thị trường $ 876.62K$ 876.62K $ 876.62K Khối lượng (24H) $ 56.29$ 56.29 $ 56.29 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 876.62K$ 876.62K $ 876.62K Nguồn cung lưu thông 709.98K 709.98K 709.98K Tổng cung 9,999,977.064091 9,999,977.064091 9,999,977.064091

Vốn hoá thị trường hiện tại của Exotic Markets là $ 876.62K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 56.29. Nguồn cung lưu hành của EXO là 709.98K, với tổng nguồn cung là 9999977.064091. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 876.62K.