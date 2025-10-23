Thông tin giá theo USD của Exit Liquidity (RETAIL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0.00101753 $ 0.00101753 $ 0.00101753 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0.00101753$ 0.00101753 $ 0.00101753 ATH $ 0.00168409$ 0.00168409 $ 0.00168409 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.57% Biến động giá (1D) -6.81% Biến động giá (7 ngày) -14.42% Biến động giá (7 ngày) -14.42%

Giá thời gian thực của Exit Liquidity (RETAIL) là --. Trong 24 giờ qua, RETAIL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0.00101753, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RETAIL là $ 0.00168409, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RETAIL đã biến động +0.57% trong 1 giờ qua, -6.81% trong 24 giờ và -14.42% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Exit Liquidity (RETAIL)

Vốn hóa thị trường $ 946.28K$ 946.28K $ 946.28K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 946.28K$ 946.28K $ 946.28K Nguồn cung lưu thông 999.99M 999.99M 999.99M Tổng cung 999,992,863.526202 999,992,863.526202 999,992,863.526202

Vốn hoá thị trường hiện tại của Exit Liquidity là $ 946.28K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RETAIL là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999992863.526202. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 946.28K.