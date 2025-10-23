Thông tin giá theo USD của EVIVO Token (EVIVO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -11.75% Biến động giá (7 ngày) -11.75%

Giá thời gian thực của EVIVO Token (EVIVO) là --. Trong 24 giờ qua, EVIVO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EVIVO là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, EVIVO đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -11.75% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường EVIVO Token (EVIVO)

Vốn hóa thị trường $ 27.14K$ 27.14K $ 27.14K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 36.16K$ 36.16K $ 36.16K Nguồn cung lưu thông 750.39M 750.39M 750.39M Tổng cung 999,624,018.027891 999,624,018.027891 999,624,018.027891

Vốn hoá thị trường hiện tại của EVIVO Token là $ 27.14K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của EVIVO là 750.39M, với tổng nguồn cung là 999624018.027891. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 36.16K.