Thông tin giá theo USD của Eva AI Companion (EVA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -3.64% Biến động giá (7 ngày) -8.69% Biến động giá (7 ngày) -8.69%

Giá thời gian thực của Eva AI Companion (EVA) là --. Trong 24 giờ qua, EVA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EVA là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, EVA đã biến động -- trong 1 giờ qua, -3.64% trong 24 giờ và -8.69% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Eva AI Companion (EVA)

Vốn hóa thị trường $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Nguồn cung lưu thông 999.53M 999.53M 999.53M Tổng cung 999,526,076.174077 999,526,076.174077 999,526,076.174077

Vốn hoá thị trường hiện tại của Eva AI Companion là $ 6.30K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của EVA là 999.53M, với tổng nguồn cung là 999526076.174077. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.30K.