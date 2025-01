Ethernus (ETUS) là gì

Ethernus is a decentralized ecosystem designed to provide algorithmic price stability, cross-chain interoperability, and user-centric financial solutions. The project’s primary token, ETUS, operates on the Polygon blockchain and is stabilized around $0.10 through an innovative PriceBalancer mechanism. Ethernus introduces a multi-phase progression system, allowing users to transition from ETUS to sETUS and ultimately to SLAR, unlocking governance capabilities and access to advanced staking pools. Core utilities include donation pools with reward mechanisms, governance voting via SLAR, and staking opportunities that incentivize long-term engagement. With a focus on transparency, sustainability, and community involvement, Ethernus aims to redefine blockchain-based financial ecosystems.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo Ethernus (ETUS) Whitepaper Website chính thức