Thông tin giá theo USD của Etherland (ELAND)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00166091 $ 0.00166091 $ 0.00166091 Thấp nhất 24H $ 0.00172293 $ 0.00172293 $ 0.00172293 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00166091$ 0.00166091 $ 0.00166091 Cao nhất 24H $ 0.00172293$ 0.00172293 $ 0.00172293 ATH $ 0.447864$ 0.447864 $ 0.447864 Giá thấp nhất $ 0.00151247$ 0.00151247 $ 0.00151247 Biến động giá (1 giờ) +0.56% Biến động giá (1D) +2.47% Biến động giá (7 ngày) -8.12% Biến động giá (7 ngày) -8.12%

Giá thời gian thực của Etherland (ELAND) là $0.00172462. Trong 24 giờ qua, ELAND được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00166091 và cao nhất là $ 0.00172293, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ELAND là $ 0.447864, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00151247.

Về hiệu suất ngắn hạn, ELAND đã biến động +0.56% trong 1 giờ qua, +2.47% trong 24 giờ và -8.12% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Etherland (ELAND)

Vốn hóa thị trường $ 70.51K$ 70.51K $ 70.51K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 70.75K$ 70.75K $ 70.75K Nguồn cung lưu thông 40.88M 40.88M 40.88M Tổng cung 41,024,063.0 41,024,063.0 41,024,063.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Etherland là $ 70.51K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ELAND là 40.88M, với tổng nguồn cung là 41024063.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 70.75K.