Thông tin giá theo USD của Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.227158 $ 0.227158 $ 0.227158 Thấp nhất 24H $ 0.255933 $ 0.255933 $ 0.255933 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.227158$ 0.227158 $ 0.227158 Cao nhất 24H $ 0.255933$ 0.255933 $ 0.255933 ATH $ 0.583351$ 0.583351 $ 0.583351 Giá thấp nhất $ 0.227158$ 0.227158 $ 0.227158 Biến động giá (1 giờ) +1.26% Biến động giá (1D) -8.08% Biến động giá (7 ngày) -20.71% Biến động giá (7 ngày) -20.71%

Giá thời gian thực của Etherex Liquid Staking Token (REX33) là $0.232856. Trong 24 giờ qua, REX33 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.227158 và cao nhất là $ 0.255933, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của REX33 là $ 0.583351, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.227158.

Về hiệu suất ngắn hạn, REX33 đã biến động +1.26% trong 1 giờ qua, -8.08% trong 24 giờ và -20.71% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Vốn hóa thị trường $ 18.86M$ 18.86M $ 18.86M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 18.86M$ 18.86M $ 18.86M Nguồn cung lưu thông 80.98M 80.98M 80.98M Tổng cung 80,981,247.47477895 80,981,247.47477895 80,981,247.47477895

Vốn hoá thị trường hiện tại của Etherex Liquid Staking Token là $ 18.86M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của REX33 là 80.98M, với tổng nguồn cung là 80981247.47477895. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 18.86M.