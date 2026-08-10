Giá Ethereum History (HISTORY)
Giá Ethereum History (HISTORY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.62% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HISTORY sang USD là $ 0 mỗi HISTORY.
Ethereum History hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 21,481, với nguồn cung lưu hành 100.00B HISTORY. Trong vòng 24 giờ qua, HISTORY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.
Về hiệu suất ngắn hạn, HISTORY biến động -- trong giờ qua và +5.52% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.
Vốn hoá thị trường hiện tại của Ethereum History là $ 21.48K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HISTORY là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 21.48K.
--
+0.62%
+5.52%
+5.52%
Trong hôm nay, biến động giá của Ethereum History/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Ethereum History/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Ethereum History/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Ethereum History/USD là --.
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ 0
|+0.62%
|30 ngày
|$ 0
|+4.43%
|60 ngày
|$ 0
|+8.44%
|90 ngày
|--
|--
Vào năm 2040, giá của Ethereum History có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.
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Giá thực tế của Ethereum History là bao nhiêu?
Ethereum History đang giao dịch ở mức ₫, cho thấy biến động giá là 0.61% trong 24 giờ qua. Con số theo thời gian thực này phản ánh dữ liệu tổng hợp từ nhiều thị trường giao ngay.
Mức độ biến động của HISTORY hôm nay ra sao?
Mức độ biến động giá của HISTORY trong vòng 24 giờ qua là --%. Biến động cao hơn cho thấy giá thay đổi nhanh chóng, trong khi biến động thấp hơn thể hiện sự ổn định.
Khoảng dao động giao dịch 24 giờ của Ethereum History là bao nhiêu?
Mã token này dao động giữa ₫ (mức thấp) và ₫ (mức cao). Các nhà giao dịch thường sử dụng thông tin này để đánh giá động lực hàng ngày và sức mạnh thị trường.
Khối lượng giao dịch của HISTORY là bao nhiêu?
Trong 24 giờ qua, HISTORY đã tích lũy được ₫-- trong hoạt động giao dịch, cho thấy mức độ sôi động của thị trường đối với tài sản này.
Giá hiện tại so với mức cao nhất mọi thời đại (ATH) và mức thấp nhất mọi thời đại (ATL) như thế nào?
Mức cao nhất mọi thời đại là ₫, còn mức thấp nhất mọi thời đại là ₫. So sánh giá hiện tại với các mức này giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về chu kỳ dài hạn.
Mức độ thanh khoản thị trường của Ethereum History mạnh đến đâu?
Mức độ thanh khoản được đánh giá ở mức --/100, cho thấy độ sâu của sổ lệnh và mức độ dễ dàng thực hiện giao dịch trong các phiên giao dịch sôi động.
HISTORY so với các mã token khác thuộc danh mục Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents như thế nào?
Trong danh mục Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents, HISTORY thể hiện hiệu suất cạnh tranh, được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch ₫-- và sự quan tâm liên tục từ các nhà giao dịch.
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
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