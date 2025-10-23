Thông tin giá theo USD của ESV Capital (ESVC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.01275228 $ 0.01275228 $ 0.01275228 Thấp nhất 24H $ 0.02254716 $ 0.02254716 $ 0.02254716 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.01275228$ 0.01275228 $ 0.01275228 Cao nhất 24H $ 0.02254716$ 0.02254716 $ 0.02254716 ATH $ 0.193934$ 0.193934 $ 0.193934 Giá thấp nhất $ 0.00539879$ 0.00539879 $ 0.00539879 Biến động giá (1 giờ) -0.00% Biến động giá (1D) +21.39% Biến động giá (7 ngày) +7.27% Biến động giá (7 ngày) +7.27%

Giá thời gian thực của ESV Capital (ESVC) là $0.01600708. Trong 24 giờ qua, ESVC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01275228 và cao nhất là $ 0.02254716, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ESVC là $ 0.193934, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00539879.

Về hiệu suất ngắn hạn, ESVC đã biến động -0.00% trong 1 giờ qua, +21.39% trong 24 giờ và +7.27% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ESV Capital (ESVC)

Vốn hóa thị trường $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 99,999,918.126461 99,999,918.126461 99,999,918.126461

Vốn hoá thị trường hiện tại của ESV Capital là $ 1.60M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ESVC là 100.00M, với tổng nguồn cung là 99999918.126461. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.60M.