Thông tin giá theo USD của ErectusDAO (YUGE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.178234 $ 0.178234 $ 0.178234 Thấp nhất 24H $ 0.188382 $ 0.188382 $ 0.188382 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.178234$ 0.178234 $ 0.178234 Cao nhất 24H $ 0.188382$ 0.188382 $ 0.188382 ATH $ 0.281013$ 0.281013 $ 0.281013 Giá thấp nhất $ 0.178234$ 0.178234 $ 0.178234 Biến động giá (1 giờ) +0.15% Biến động giá (1D) -1.73% Biến động giá (7 ngày) -7.99% Biến động giá (7 ngày) -7.99%

Giá thời gian thực của ErectusDAO (YUGE) là $0.183369. Trong 24 giờ qua, YUGE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.178234 và cao nhất là $ 0.188382, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của YUGE là $ 0.281013, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.178234.

Về hiệu suất ngắn hạn, YUGE đã biến động +0.15% trong 1 giờ qua, -1.73% trong 24 giờ và -7.99% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ErectusDAO (YUGE)

Vốn hóa thị trường $ 292.52K$ 292.52K $ 292.52K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 292.52K$ 292.52K $ 292.52K Nguồn cung lưu thông 1.60M 1.60M 1.60M Tổng cung 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235

Vốn hoá thị trường hiện tại của ErectusDAO là $ 292.52K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của YUGE là 1.60M, với tổng nguồn cung là 1595241.433839235. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 292.52K.