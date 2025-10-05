Thông tin giá theo USD của EnteriseCoin (ENT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.094847$ 0.094847 $ 0.094847 Giá thấp nhất $ 0.077312$ 0.077312 $ 0.077312 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -0.54% Biến động giá (7 ngày) -0.54%

Giá thời gian thực của EnteriseCoin (ENT) là $0.086161. Trong 24 giờ qua, ENT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ENT là $ 0.094847, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.077312.

Về hiệu suất ngắn hạn, ENT đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -0.54% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường EnteriseCoin (ENT)

Vốn hóa thị trường $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 43.08M$ 43.08M $ 43.08M Nguồn cung lưu thông 16.05M 16.05M 16.05M Tổng cung 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của EnteriseCoin là $ 1.38M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ENT là 16.05M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 43.08M.