Giá Enosys Loans CDP hôm nay

Giá Enosys Loans CDP (CDP) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.992862, biến động 0.22% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CDP sang USD là $ 0.992862 mỗi CDP.

Enosys Loans CDP hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 3,101,475, với nguồn cung lưu hành 3.12M CDP. Trong vòng 24 giờ qua, CDP được giao dịch trong khoảng từ $ 0.9737 (thấp) đến $ 0.999875 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.09, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.953705.

Về hiệu suất ngắn hạn, CDP biến động -0.17% trong giờ qua và +0.12% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 25.58K.

Thông tin thị trường Enosys Loans CDP (CDP)

Vốn hóa thị trường $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Khối lượng (24H) $ 25.58K$ 25.58K $ 25.58K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Nguồn cung lưu thông 3.12M 3.12M 3.12M Tổng cung 3,123,816.011597776 3,123,816.011597776 3,123,816.011597776

Vốn hoá thị trường hiện tại của Enosys Loans CDP là $ 3.10M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 25.58K. Nguồn cung lưu hành của CDP là 3.12M, với tổng nguồn cung là 3123816.011597776. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.10M.